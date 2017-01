Was antwortet eine wie Sie, wenn die BZ die Forderungen eines Parteikollegen eingeschätzt wissen will: »Strobl will in bestimmten Fällen sogar kranke Illegale zurückschicken«? Dieses: »Das muß man sich genau anschauen. Dasselbe gilt für den bisherigen Grundsatz, Schwangere nicht zurückzuführen. Es ist ein Unterschied, ob jemand im zweiten Monat oder hochschwanger ist.« Sehr gut, Klöckner! Aber Kranke und mäßig Schwangere können nur der Anfang sein, oder? Wann fordern Sie auch die Abschiebung von Säuglingen und Behinderten? Und wo wir schon dabei sind: Warum nicht auch Schwule, Kiffer, Linke?

Schon ganz gespannt auf Ihre nächsten Ideen: Titanic