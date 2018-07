Die WM in Versen (7)

WM 2018 – die Bilanz

von Philip Saß



Sieger: Sandro Wagner, Putin,

Frankreich kickte meisterlich.

Jogi dirigierte gut, ihn

ließ halt nur sein Team im Stich.



Brasilianer hatten Schwindel,

Polen war ein schlimmer Flop.

Nervenbündel Reinhard Grindel

hat noch immer einen Job.



Messi glänzte nicht als Fighter,

England übt sich in Geduld.

In vier Jahren geht es weiter.

Özil ist an allem schuld.