Für Ihre Akten: Wenn einer kurz nach einem heftigen Anschlag auf u.a. die deutsche Botschaft in Afghanistan sich über abgesagte Abschiebeflüge in jenes Land ärgert, wenn einer, der behördliche Drangsalierungen und Täuschungen strebsamer Schüler und deren brutale Entfernung durch Polizisten, die selbst einem fränkischen Landgericht »erhebliche Zweifel« an der Vereinbarkeit mit rechtsstaatlichen Grundätzen kommen lassen, bestenfalls als organisatorische Schwächen einordnet, wenn einer von »sicheren Gebieten im Norden, auch in Teilen Kabuls« faselt, den »großen Unterschied« betont, »die normale Bevölkerung« sei zwar Opfer, aber nicht Ziel der Taliban, behauptet, diese »zielten nur auf Repräsentanten des Systems«, dann, Herr Repräsentant im Innenamt, hat so einer es tatsächlich geschafft, für einen Moment die Taliban zumindest nicht gänzlich dumm erscheinen zu lassen.

Gezielte Grüße Titanic