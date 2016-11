Ein trauriges Exemplar der Gattung Mensch, männlich, hängt schwer atmend am Rand des Edelstahlschwimmbeckens. Der Kopf hochrot, die Hände führen unter Wasser rhythmische Bewegungen in Leistenhöhe aus. Ich erschrecke, ekle mich, werde zornig, o so zornig! ob dieser Ekligkeit. Einige Bahnen ziehe ich noch in der feigen Hoffnung, er komme doch nun endlich mal »zum Ende«. Endlich fasse ich mir ein Herz, schieße walkürengleich aus dem Wasser und kreische mit schrillem Entsetzen: »Was machen Sie denn da?« Wortlos und noch außer Atem hebt der Gehilfe des Bademeisters den Edelstahlschleifschwamm an die Wasseroberfläche. Und ich fühle mich o so schmutzig.

Martina Werner