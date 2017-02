So fern es uns auch liegt, über Veranstaltungen wie »Tatwort«, »Freispruch«, »Sprechstunde«, »Brandsätze«, »Redefluß«, »Mundpropaganda«, »Wortspiele«, »Zeilensprung«, »Freischnauze!«, »Slamassel«, »Slammer Filet«, »Satznachvorn«, »Raus mit der Sprache«, »Auf das Maul« oder – auch solcherart Scheiß darf keineswegs fehlen – »Kamikatze« bzw. sogar »Make some Neuss« zu spotten, so sicher steht eins fest: Ihr seid die Friseure der Literatur.

Gruß aus Conny’s Schnibbel-Stübbche Titanic