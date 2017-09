sind also Spezialistin für Ficki-Ficki, »spontan anberaumtes Gruppenkuscheln« und was sich sonst noch alles bei Jetzt.de, Vice und ähnlichen Jugendportalen für Ü40er gut verkaufen läßt, und als solche priesen Sie uns neulich sogenannte »Feministen« an. Ein Feminist, so meinten Sie, sei der bessere Liebhaber und »egal, wie dominant er sich aufführt, du wirst immer seine Achtung vor dir spüren«.

Andererseits hätte er aber nun auch sextechnisch alles drauf, was frau so brauche. »Was nicht heißt, daß er dich nicht einfach durchvögeln wird. Oder Dinge mit dir tun, die Aua machen.« Das ist natürlich alles ausgesprochen super. Nur das mit dem »Aua machen« hätten wir gerne ein bißchen konkreter. Soll es mehr so pieksi-pieksi oder eher peitschi-peitschi sein? Oder stehen Sie am Ende doch nur auf das gute alte An-den-Kopf-klopfen, verbunden mit der Frage, ob da jemand zu Hause ist?

Knock-knock! Titanic