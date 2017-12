Ganz ehrlich, was ist nur mit Euch los? Auf den Straßen rotzt Ihr Euren Dreck aus den Nasenlöchern direkt auf den Asphalt, nachdem Ihr ihn genüßlich und lautstark durch den Rachen nach oben gezogen habt, und wenn ein Stück des Schmodders auf Eurem eigenen Ärmel landet, ist es Euch grad egal. Wo man geht und steht, da steht auch Ihr und pinkelt wild an Bäume, Sträucher, Strommasten. In der U-Bahn torkelt Ihr besoffen herum und spuckt einem noch kurz vor dem Aussteigen vor die Füße. Mitten im Herbst steht Ihr auf Balkonen herum, wendet Quälfleisch auf einem Elektroofen und nennt es »Abgrillen«. Und dann, immer mal wieder, dreht einer von Euch komplett durch und rennt um sich schießend durch die Gegend oder fährt mit einem Lkw absichtlich in Menschen hinein.

Männer, geht’s eigentlich noch? Wir sind ehrlich besorgt um Eure Gesundheit – und schon längst nicht nur um die körperliche! Oder, Moment … Ist all das etwa diese berühmte Virilität, die jetzt allenthalben so bedroht sein soll?

In dem Fall lehnt sich zurück und wartet den Sieg des Feminismus ab: Titanic