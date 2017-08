Als stets mahnendwarnende Autorin und Bloggerin haben Sie die nicht gerade beneidenswerte Aufgabe, irgendwie links zu nennende Allgemeinplätze irgendwie kirchentagskompatibel auszustoßen, sei es in der Paulskirche, in der Zeitung oder auf Twitter. Dort fanden Sie scharfe Worte für die G20-Ausschreitungen: »Jede TV-Minute, die der Gewalt der Hooligans gewidmet wurde, war eine Minute, in der nicht die Beschlüsse der #G20 kritisiert werden konnten.«

Das ist der zahllosen Verbrechen der »Protestterroristen« (SPD-Vorstand) vielleicht schlimmstes: daß alle, die so gerne über Zollunion und Handelsschranken diskutiert hätten, von den Demonstrierenden quasi mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurden, statt dessen über an sich völlig uninteressante, ja alltägliche Gewaltexzesse zu berichten. Andererseits sollten Sie, Frau Emcke, sich darüber im klaren sein, daß Ihre ganze, mittlerweile schon arg einer linksgestrickten Käßmann sich annähernde Publizistinnenexistenz nichts weiter ist als eine einzige große Ablenkung von den wirklichen Problemen: Jede Minute, in der wir Ihrem Gesäusel zuhören müssen, ist eine Minute, die wir dem Welthunger, der Zerstörung der Religion oder der Forschung nach einem Mittel gegen Arschkrebs widmen würden. Können Sie, Emcke, unter diesen Umständen Ihre fortdauernde Anwesenheit in der Öffentlichkeit noch verantworten?

Fragt ganz unter uns Überflüssigen: Titanic