erzählten neulich bei Spon, daß Sie bei den sogenannten Jamaika-Verhandlungen als erste protestiert hätten, nachdem Sie sich auf so etwas wie eine Flüchtlingsobergrenze eingelassen hatten: »Der erste Gegenwind kam übrigens von mir gegen mich selbst. Das war für mich eine richtige Zumutung. Ich habe an dem Morgen, an dem ich darüber nachgedacht habe, gelitten wie eine Hündin.«

Dann aber hätten Sie noch mal viel genauer und intensiver überlegt, wobei das hier rauskam: »Aber am Ende dachte ich bei Landwirtschaft, bei Vorratsdatenspeicherung, bei Kohle… Ja, da bekommen wir was Gutes hin.« Das können wir uns vorstellen. Aber mal im Vertrauen, Katrin Gaga-Eckardt II.: Wieviel Kohle wäre denn am Ende für Sie drin gewesen, hätte Ihnen der FDP-Lindner nicht einen Strich durch die Regierungsrechnung gemacht? Ach, das Doppelte?

Respekt, Respekt, Sie flachatmender Deckel, Sie! Titanic