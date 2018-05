Mit der herrlich albernen Forderung nach Flugtaxis hatten Sie sich sogar noch vor Ihrer Vereidigung zur ersten Staatsministerin für Digitalisierung einen überzeugenden Ruf als Zukunftsexpertin von altem Schrot und Korn erarbeitet. Dabei ging allerdings völlig unter, welch peinliche Wissenslücken über die Vergangenheit Sie wenig später gegenüber »Bild« offenbarten. Als die Zeitung nämlich sinngemäß fragte, ob es mit dem Datenschutz in Deutschland nicht schrecklich übertrieben werde, antworteten Sie: »Richtig! Wir brauchen deshalb endlich eine smarte Datenkultur vor allem für Unternehmen. Tatsächlich existiert in Deutschland aber ein Datenschutz wie im 18. Jahrhundert.«

Und wissen Sie was, Frau Bär? Wir haben jetzt mal in alten Geschichtsbüchern geblättert und dabei herausgefunden: Im 18. Jahrhundert gab es gar keinen Datenschutz! Überhaupt keinen!

Was genau wollten Sie damit also sagen? Wie smart soll es denn noch werden? Was haben Sie uns zu verheimlichen? Und aus welchem Jahrhundert sind Sie eigentlich mit welchen Absichten zu uns geschickt worden?

Fragt zur Vorsicht anonym: Ein endgültiges Satiremagazin