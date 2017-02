+++ Aufgrund einer Lieferpanne laufen tausende Polizisten in Köln mit täuschend echten Spielzeugwaffen herum, eine unbekannte Zahl Jecken hingegen mit den für die Beamten bestimmten Maschinenpistolen. Die Munition taucht überraschend auf den Wagen auf und wird in das immer stärker angetrunkene Volk gefeuert. +++ Ein als Lkw-Sperre in täuschend echter Betonoptik verkleideter Karnevalist setzt sich, nachdem er zunächst regungslos an einer Straßeneinmündung verharrt hatte, plötzlich in Bewegung. Zwei Polizeibeamte eröffnen augenblicklich das Feuer und hinterlassen ein von Einschußlöchern zersiebtes Kostüm. Die Jecken nehmen es mit Humor, streichen den Block gelb an und lassen ihn als Tilsiter im Zug mitlaufen. +++ Donald Trump verfolgt via TV im Oval Office die Umzüge in den Karnevalshochburgen. Der US-Präsident ist zunächst ganz gerührt ob der Menschenmassen, die sich um die Motivwagen in Düsseldorf scharen, ärgert sich dann aber doch über die seiner Meinung nach als Fake News zu bezeichnende, verzerrende Darstellung seiner Person. Vor Wut orange angelaufen schickt er elf Atomraketen in Richtung der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Die Folgen: großer Jubel in Köln, die Landtagswahl wird auf unbestimmte Zeit verschoben. +++ Die Mainzer Narren werben auch in diesem Jahr wieder für Toleranz, Gleichberechtigung und Liebe. Als ein Zuschauer dem Umzug aus Versehen "Alaaf!" zuruft, wird er von einem fröhlich Mob neckisch totgeschlagen. +++

