Affenalm – da gibt’s koa Sünd! Bayern kommt nach Deutschland – das wird auch Kühnert nicht verhindern können. Und dann schnackselt der Seehofer-Horst eine gscheite Portion Heimat in jeden Winkel der Bundesrepublik. TITANIC leakt: Der CSU-Ochse führt bereits im Groko-Vorfeld erste grausame Tests an unschuldigen Affen durch. Und keiner schwingt herbei und tut etwas dagegen! Alle affigen Details nur in der neuen Märzausgabe – jetzt am Kiosk!

Außerdem im neuen Heft: Der Aufstand der Jugend – #DieseJungenLeute und die Folgen, alles über die Literaten Simon Strauß und Robert Habeck, die Styles des Wolfgang Schäuble, die Lösung der Kunstdebatte nach #metoo, Heinz Strunks Tagebuch "Intimschatulle" und ein schleimiger Comic von Katz & Goldt.

Wer im März mitreden will, darf all das keinesfalls verpassen und bestellt online Print- oder PDF-Ausgabe oder lädt sich die App-Version. Und um im nächsten Monat gar nichts mehr tun zu müssen, bestellen Sie am besten gleich noch ein TITANIC-Abonnement samt Top-Prämie dazu.

