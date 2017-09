Da macht man schon Jahre Asylpolitik nach ihrem Geschmack – und dann lassen sie sich plötzlich noch in den Bundestag wählen: Nazis. In Deutschland! Auweia. Ob sie dann wohl auch pünktlich im Jahr 2033 die Macht ergreifen? Oder kann Merkel die AFD ab 2021 in einer rechts-rechten Regierungskoalition wieder kleinmachen? Lesen Sie in der TITANIC-Oktoberausgabe alles über den 19. Deutschen Bundestag!

Außerdem im Heft: die erfolgreiche Telefonaktion "Autofreies Frankfurt", ein Besuch im Roboterpuff für Frauen, der Klischeeduden, Heinz Strunks bizarres Tagebuch, die Rückkehr des So-einfach-ist-das-Manns und noch vieles, vieles mehr auf 66 vollgepackten Seiten. Ab heute am Kiosk! Oder in unseren Onlineshops für Print und PDF. Oder in der touchy TITANIC-App. Oder – für Menschen mit Würde und Verstand – im guten Abonnement (Topprämie inklusive).

