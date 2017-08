O je, o je, o je ... Mutti in Not! Da galt die Bundestagswahl schon als gelaufen, der Chulz war so gut wie geschlagen – und plötzlich taucht sie auf: die der Öffentlichkeit bisher unbekannte Merkeltochter! Das gut gehütete Geheimnis der Kanzlerin macht jetzt nichts als Probleme: sie mischt die Berliner Drogenszene auf (Volker Beck!), knutscht wild herum (Heiko Maas!) und will sich einfach keinen Job bei der Jungen Union suchen! Wo kommt sie her? Wurde sie bis vor kurzem in Kohls Oggersheimer Keller versteckt gehalten? Alle pikanten Details nur in der TITANIC-Septemberausgabe.

Außerdem im neuen Heft: die beispielhafte Aktion "Autonomes Patenkind", Erotikromane aus der Heimat, der frivole Regensburger Domspatzenreport, das legendäre Tagebuch Heinz Strunks, Betrug an deutschen Autos und noch so vieles mehr, daß TITANIC eigentlich wesentlich teurer sein müße! Drum laufen Sie schnell zum Kiosk, bestellen Sie online als Print bzw. PDF oder ziehen Sie sich alles auf Ihr Smartphone. Und wer auch künftig alles über die enthemmte Merkeltochter lesen will, abonniert und bekommt eine Top-Prämie zum Lohn!

