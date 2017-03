TITANIC reicht unseren lieben Türken die Hand: mit einer Osterkarikatur, die Präsident Erdoğan höchstpersönlich angefertigt hat. Jetzt schnell kaufen – bevor die Nazis von der Bundesregierung die Ausgabe verbieten. Außerdem: Es gibt Reis! "Reis 2: Reis of an Empire" nämlich, den Blockbüster über das Leben des Türkenführers Recep Tayyip Erdoğan. Exklusive Preview nur in der Aprilausgabe!

Außerdem in der neuen Ausgabe: Der "Anti-Trump" Frank-Walter Steinmeier, todbringende Tempoteufel auf Fahrrädern, Penis-Safari mit Politqueen Jens Spahn, wie aus dem Opel-Zoo der Peugeot-Zoo wurde, neues von Bestsellerautor Heinz Strunk und vieles, vieles mehr! Drum sausen Sie flink zum Kiosk und kaufen Sie TITANIC. Ebenfalls erhältlich: Print per Bestellung oder PDF- und App-Ausgaben. Wer sich aber nicht lumpen läßt, der ordert vorsorglich gleich ein Abonnement samt edler Top-Prämie.

