"Chuuuuuulz!" rülpst und prostet sich der Abitur-Jahrgang 2017 aus Würselen zu. Und mittendrin: Martin! Martin Chulz hat es gepackt! Jetzt ist Kanzlerin Angela Merkel nur noch eine Promotion und wenige Prozentpunkte entfernt. Doch Chulz wäre nicht Chulz, wenn er den Kampf nicht annähme. TITANIC wünscht in der Märzausgabe viel Glück und bekennt sich offen zum SPD-Kanzlerkandidaten.

Außerdem diesen Monat im Heft: die Premiumbeilage "MEIN TRUMP – Das in jeder Hinsicht goldene Blatt" (alles über den US-Präsi), unglaubliche Breitbart-Anrufe bei Matthias Matussek, Martin Sonneborns Bericht aus Brüssel, Heinz Strunks Tagebuch "Intimschatulle" und vieles, vieles mehr. Die neue TITANIC jetzt am Kiosk holen, online als Print- oder PDF-Ausgabe bestellen, in der App reinwischen – oder, weil Sie ja wissen, was gut ist, ein Abonnement samt Prämie ordern.

