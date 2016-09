Deutschland atmet ganz tief durch und befreit auf: Die Kanzlerin hat sich endlich zu einer ersten Maßnahme in Sachen drohender "Umvolkung" (neodeutsch) durchgerungen. Alle Asylsuchenden werden künftig mit Warnbildern etikettiert – so werden schon unsere Kinder über mögliche Gefahren für die Volksgesundheit aufgeklärt. Und es gibt weitere gute Nachrichten in der TITANIC-Oktoberausgabe!

Etwa: Wie Frontex am Telefon einmal die Grenze Österreich-Deutschland sicherte, das grandiose Finale der Sachsterix-Serie, alles über Faszien und das neue Erdzeitalter Anthropozän, eine Tinder-Ballade, Privat-Updates von Starautor Heinz Strunk und endlos vieles mehr! Drum sofort zum Kiosk, in den Print-, PDF- oder App-Shop: Dort ist Ihr Geld gut aufgehoben. Und wer kein kleinlicher Haushaltsrechner ist, der investiert riskant und bestellt sich ein Abonnement samt Sofortprämie. Do it!

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige