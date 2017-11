Zu Hunderten, so heißt es, pilgert Ihr derzeit in die oberbayerische Provinz, nach Unterflossing, um genau zu sein, alles nur, um Zeuge einer Marienerscheinung zu werden. »In Bussen seien sie angefahren gekommen und hätten stets genau gewußt, wann sie niederzuknien hatten«, liest man dazu beispielsweise auf Zeit.de. Eine heute ebenfalls vom Wunder überzeugte Einwohnerin namens Berta Bauer »stand dabei und wußte nicht so recht, wie sie sich verhalten sollte«, heißt es weiter. »Dennoch kümmerte sie sich um die Gäste. Sie bot Pilgern an, auch bei ihr aufs Klo zu gehen. Ihre Schwester roch schließlich den Rosenduft wie viele andere, Berta Bauer nicht. Sie fand das ein bißchen unfair. Doch dann kam der nächste Morgen und Bauer roch den Rosenduft doch noch, ganz intensiv, neben sich im Bett.«

Man will es ja eigentlich auch gar nicht allzu genau wissen, was da in Euren Reihen nun wirklich vor sich geht. Aber daß die Sache mit dem Glauben am Ende mehr als nur ein in blumigen Zinnober gekleideter Haufen Mist ist, davon kann uns auch die Unterflossinger Erscheinung nicht überzeugen.

Rümpft skeptisch die Nase: Titanic