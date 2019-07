Das Lyrik-Eckchen

Zwei Hämmer für ein Halleluja

Eine Produktempfehlung

Ist alles dir bloß Beschwernis

und fehlt die Kondition

hilft gegen die tägliche Fährnis

Bud Spencers Chips-Edition

Geschmacksrichtung lautet: Bohnen

doch ohne Duft und Phon

es soll sich für alle lohnen

Bud Spencers Chips-Edition

aus Öl und Aromaflammen

sie haut mir förmlich schon

die Magenwände zusammen

Bud Spencers Chips-Edition

Will dir die Lage nicht frommen

so sag nur einen Ton

du sollst in die Schnauze bekommen

Bud Spencers Chips-Edition

Denn Leben ist gar nicht scheiße

wenn man, was wehtut, will

und darum, Genosse, beiße

in Chips auch von Terence Hill.

Die Produkte wurden dem Rezensenten nicht zur Verfügung gestellt. Er hat auch nicht gefragt.