Das Lyrik-Eckchen

Die Autokanzlerin

von Gunnar Homann

“Grüß Sie Gott, Frau Kanzlerin,

Wo gehn Sie denn grade hin?”

(Wirft sich in die Brust)

“Nirgends. Denn wenn eine geht,

Sie doch nicht für etwas steht!

Und die hier vor Ihnen steht,

Steht für Kontinuität!”

“Aber schritten Sie nicht aus?”

“Sah vielleicht nur kurz so aus.”

“Ist dort vorne nicht VW?”

“Wäre das denn nicht okay?”

“Mir scheint, Sie schätzen Autobauer!”

“That’s why they call me Karrenbauer!”