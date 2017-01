Stier (21.04. - 20.05.)

Im Juni rückt Venus in Ihr Sternzeichen ein. Das bedeutet: In puncto Liebe wartet eine äußerst willkommene Überraschung auf Sie, auch beruflich könnte es nicht besser laufen. Darüber hinaus steht ein warmer Geldsegen ins Haus, der Mitte September für – oh, ach Mist, Verzeihung, in der Zeile verrutscht! Das Gesagte gilt für Zwillinge und sei hiermit revidiert. Also nochmal zum Stier. Einen Moment, bitte. Aha, da haben wir’s ja: Huiuiuiuiui! Ach du Scheiße!