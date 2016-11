ist das Ansinnen Ihres Verteidigungsministeriums zu bezeichnen, einen »Verhaltenskodex« zum »Umgang mit Informationen« auszuarbeiten. Nach Zeitungsberichten sollen demnach Beamte und Soldaten »jeden informellen Kontakt« zu Journalisten und Parlamentariern vermeiden, egal, ob es »im Rahmen von persönlichen Treffen oder am Rande von Empfängen und Veranstaltungen« ist.

Wer schon einmal Journalisten oder Parlamentarier gesehen hat, wie sie sich bei Empfängen am Büffet aufführen, kann das nur gutheißen. Persönliche Treffen bestätigen außerdem: Die stinken. Und was die erst am Rande von Veranstaltungen anstellen! Kontaktsperre, sofort! Aber, von der Leyen, wo Sie doch an der Quelle sitzen: Könnte man die nicht einfach alle abknallen? Das wäre bestimmt auch gut für die Moral in Ihrer Truppe, vermutet Titanic