Foodora im Aufwind – der neonpinke Gutelaune-Essenszulieferer ist im Trendjahr 2017 "in aller Munde". Nicht nur klumpiges Sushi & Co. kommt bei den Kunden des Startups "echt suppi an" (Zitat Elena E., Angewandte Bäckereiwissenschaften), vor allem die neonpinken Quadratrucksäcke, mit denen die jungen Wadenbeißer durch den Großstadtdschungel brettern, haben es den trendigen Teenies angetan. Der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Karl-Rudolf Korte weiß mehr.

TITANIC: Herr Korte, was mögen Sie lieber, Ibuprofen oder Gelomyrtol korte, haha?

Korte: Was? Ich trinke Mineralwasser. Manchmal lege ich zwei oder drei Rettichscheiben rein, oder ein paar Brotkrümel.

TITANIC: Ähm…

Korte: Ich bin sehr allein und habe niedrigen Blutdruck. Oh, wie ich diese Schausten hasse!

TITANIC: Was halten Sie denn persönlich von dem Superfood-Deliverer Foodora? Der totale Gain für die Share economy oder bloßer Egoboost nach einem traurigen Trantüten-Tag für ein paar verzweifelte, uncoole Weirdos?

Korte: Nun, wir müssen feststellen, daß das Thema des Jahres nun mal die großen Migrationswellen…

TITANIC: Und was ist mit Sex? Foodora ist schon sehr sexy, oder? Kommen Sie schon, dieses Pink! Neonpink, sagt die Heidi immer, von der illegalen Hinterhofwäscherei, wo wir unser Auto bügeln lassen…

Korte: Die strategischen Fehler zu Anfang der Wahlperiode rächen sich jetzt nun mal.

TITANIC: Möchten Sie einen "Glücksbärchi"-Schnaps? Frisch aus der Apotheke, hihihi…

Korte: Der Schulzeffekt ist noch nicht ganz verpufft, aber mehr inhaltliche Prioritäten auf den Kernthemen täte der Partei sicher gut.

TITANIC: Hicks, könnten Sie das etwas, ähm, kürzer…

Korte: Da muß mehr Inhalt rein. Haben Sie etwas frische Druckertinte? Ich rieche gern an Unterhemden.

TITANIC: Und wie schätzen Sie, wie schätzen Sie die, die Wirkung der, also diese Rucksäcke, diese neonpinken…

Korte: … Handlungsalternativen geschlossen…

TITANIC: … Rucksäcke, also, wir haben schon von 18jährigen Leonies gehört, die wollen so einen mitnehmen für ihr Auslandsjahr in Ecuador, das sei praktisch und stylisch, was halten Sie denn…

Korte: Eindeutig zu wenig Platz! Wie wollen Sie denn da ein ausgewachsenes Gnu oder gar einen ganzen Medikamentenschrank transportieren? Da haben die Spitzenkandidaten offenbar den Umfragen zu sehr vertraut. Der Sattelbonus schrumpft von Tag zu Tag. Wer jetzt nicht klingelt, hat schon verloren! Aber Achtung: Überholverbot auf der Zielgeraden. Das Schicksal wird am Wahltag entschieden. Vom Wähler. An der Urne. Vom Wähler an der Urne. Danach sind wir schlauer.

TITANIC: Professor Korte, vielen Dank für das Interview!

Korte: Meine Brille ist von Aldi.

