über das Königreich Bhutan schreibt, so wie Sie neulich in der FAS, dann geht es natürlich nicht um ethnische Säuberungen, die die bhutanische Regierung in den Neunzigern an der nepali-stämmigen Bevölkerung Bhutans vorgenommen hat, sondern um – schnarch, schnarch – das »Glück«, das, wie wir alle mittlerweile auswendig herunterbeten können, in der bhutanischen Verfassung als Staatsziel verankert ist. Und also fragen Sie in Ihrem Text gleich sieben Mal, was denn dieses Schnarch… äh, Glück überhaupt sei, um diese Frage stante pede mit ein paar ausgesucht erbaulichen Kalendersprüchen zu beantworten: »Was ist Glück? Von beeindruckenden Menschen zu lernen« bzw. »Ein Papierkorb, auf dem ›Use me plz.‹ steht« oder »Das Zimmer empfängt den Gast mit dem nächsten Glücksgefährten: dem Detail«.

Ansonsten nutzen Sie die ganze volle Zeitungsseite, um schwer aufgeladene Adjektive über sie zu verteilen: »buddharot versiegelt« ist der Willkommensbrief, »knisterdünn« der Seidenschal, »prächtig« der Hausaltar, »andächtig« mal die Stille bzw. auch – man sieht, Sie haben Oxymoron studiert – »ohrenbetäubend«.

Was ist also das Glück für Sie, E. Nickel? Zu sehen, daß man Ihre Wellnessprosa publiziert? Na, dann.

Sorry für diese, haha, Nickelichkeiten. Titanic