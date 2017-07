Wegen der Anbindung an ein neues Weichenstellwerk mußte der Bahnverkehr in Wuppertal über die Osterferien komplett eingestellt werden, die statt dessen eingesetzten Busse waren in oft miserablem Zustand, verspätet und die Wege zu ihren Haltestellen schlecht ausgeschildert. Business as usual für die Deutsche Bahn also, für Sie jedoch so empörend, daß Sie dafür deutliche Worte fanden: »Wuppertal darf nie wieder abgehängt werden!«

Das geht aber, was gerade ein Sozialdemokrat wie Sie wissen sollte, noch viel deutlicher – und ist angesichts der Harthörigkeit der Bahn in derlei Angelegenheiten auch dringend angeraten: »Von Wuppertaler Boden darf nie wieder Schienenersatzverkehr ausgehen!«

Ein Herz für Abgehängte: Titanic