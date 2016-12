was geben Sie uns wieder für Rätsel auf! Zwar wissen wir nicht nur, wie man »Manna« schreibt (großes M, kleines a und so weiter), sondern auch, wie man es liest (nämlich wie man’s spricht); überfordert sind wir aber, wenn Sie in Ihrer Süddeutschen Zeitung im Rahmen einer Rezension der »Sämtlichen Gedichte« Peter Rühmkorfs behaupten: »Das liest man heute weg wie Manna.«

Erklären Sie uns doch bitte, wie man etwas wegliest wie Manna bzw. wie man Manna wegliest: anders als Pumpernickel? Ähnlich wie Dinkelvollkornbrot? Und wenn Sie schon dabei sind, sagen Sie uns doch bitte, was Sie mit »Verbotsprosa der Nationalsozialisten« meinen (jener Nationalsozialisten, die »Juden und Homosexuellen die Eintritte untersagt hatten« – wo hinein auch immer), was mit einer »wachsenden sprachlichen Aufrüstung«, einem »poetologischen Verpflichtungsvertrag« oder »der pharisäerhaften Verständnisinnigkeit des Werkkenners«. Das wissen Sie alles selber nicht so genau? Das schrieb sich einfach flott weg wie Joffe?

Verständnisinnig grüßt Titanic