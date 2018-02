»›Gar nicht mehr so hübsch‹, dachte Harry, als er Hermine in die scharfe Soße tunkte.« Oder: »Ron warf seinen Zauberstab auf Voldemort, und alle applaudierten höflich.« Diese zauberhaften Szenen stammen aus einem Fortsetzungskapitel, das eine KI der New Yorker Botnik Studios produzierte, nachdem sie mit Ihren sämtlichen Märchenschinken gefüttert worden war. Wieso fällt Ihnen so was nicht ein? Schreibmaschine vs. Rowling = 1:0!

Gönnt dem Bot von ganzem Herzen Ihren Reichtum und Ruhm: Titanic