Diese laut Pressewirbel neuerdings »vor allem in Akademikerkreisen« (»Spiegel«) beliebte sogenannte »Psycholyse«, die gemeinsame Einnahme von LSD und anderen Leckerlis bei leicht bekleidetem Neben- und Aufeinanderherumliegen – was ist das denn anderes als Timothy Learys gutes altes »Turn on, tune in, drop out«? Und überhaupt: Ist es nicht ein bißchen feige, 50 Jahre später den Traum von der freien Liebe durch komplett hemmungsbefreites Querbeetbumsen auf fetten Acidtrips mit feingeistigem Psychoscheiß zu verbrämen und auch noch mitleidheischend von »Sekten« und »Zwang« zu faseln? Pff!

Einwurf von Titanic