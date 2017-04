Als saarländische Noch-Ministerpräsidentin mitten im Wahlkampf beurteilten Sie die allgemeine Begeisterung für Martin Chulz gar nicht so skeptisch, wie man hätte denken können. Sondern gerieten darob im Gespräch mit der »Welt am Sonntag« in eine regelrechte Sektlaune: »Mich erinnert diese Euphorie an eine Flasche Schaumwein, die lange fest verschlossen war. Mit dem Rücktritt von Sigmar Gabriel ist der Korken raus, und in der SPD perlt jetzt alles über.«

Was ja nicht nur ungemein anziehend klingt, sondern auch allerlei sexy Assoziationen weckt, wenn es von einer gestandenen Prosecco-Lady wie Ihnen kommt! Wer möchte da nicht mitfeiern, -perlen, -schäumen? Doch höchstens Gabriel, der unter die Decke geknallte Korken, der sich jetzt erst mal erholen muß. Und natürlich Chulz selber, der ja bekanntlich seit Jahrzehnten nicht mehr trinkt.

Um aber doch noch eine versteckte Spitze gegen den politischen Konkurrenten loszuwerden, fügten Sie maliziös hinzu: »Bleibt abzuwarten, ob da wirklich guter Schaumwein drin ist oder dieselbe Pritzelbrause wie unter Sigmar Gabriel.« Und das, Frau Kramp-Karrenbauer, wunderte uns dann doch. Warum denn abwarten? Warum nicht in die SPD übertreten und sich selber einige Schlucke vom berauschenden Naß sichern? Vielleicht ist es nur »Pritzelbrause«, vielleicht aber auch köstlichster Schampus – Hauptsache, es knallt und bringt die politischen Verhältnisse zum Tanzen!

Schon ganz beschwipst: Titanic