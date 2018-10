Bierverteuerung durch Erderwärmung

Bei deutschen Brauern herrscht Katerstimmung. Laut einer Studie im Wissenschaftsmagazin „Nature Plants“ könnte der Klimawandel in Zukunft für weltweite Ernteeinbußen bei Gerste führen. In den Marketingabteilungen rauchen bereits jetzt die schweren Köpfe, wie die Saufkundschaft trotz höherer Preise ob der verknappten Brauzutat dennoch bei Bierlaune gehalten werden kann. Im Gespräch sind u.a. eine Veredelung der abgefüllten Flaschen durch Strasssteinchen auf den Kronkorken und die Auslieferung in Schmuckkästchen. Erwogen wird aber auch eine höherwertige Umbenennung bestehender Biermarken in Chrombacher, Kaiser Pilsener, Schweizer Frankenheim Alt oder Tropenholsten.