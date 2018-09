Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Zur Sparkasse und zurück (1. Teil)

Das Mädchen Lupe wurde zur Sparkasse geschickt, um dieselbe so zu beeindrucken, daß es zur Auszahlung einer größeren Summe kam. Das hätte eine gewisse Freiheit bedeutet, also mußte man es versuchen. Draußen in der Landschaft wimmelte es von Orten und Entfernungen. Leicht konnte man die Richtung verlieren. Zum Glück wußte das Mädchen Lupe, daß es richtig war, einen weiter entfernten Punkt ins Auge zu nehmen und darauf loszugehen. Und das tat sie dann auch. Der Gedanke an die Sparkasse ließ dieselbe schon bald am näheren Horizont entstehen.

Da lagerte ein Mensch am Weg. „Guten Tag“, sagte Lupe artig zu ihm, doch er erwiderte grußlos: „Du! Hast du Geld?“ Eine unhöfliche Ansprache war das. „Du mußt Geld haben“, beharrte der Wegelagerer. Lupe entgegnete: „Wenn Sie Geld wollen, müssen Sie zur Sparkasse gehen. Ich bin nur ein Mädchen und habe keins.“ Der Räuber erkannte wohl, daß Lupe ein Mädchen war, so viel hatte man ihm beigebracht. Er ging zu Drohungen über: „Ich beherrsche den Druck auf die Brustwand und beherrsche das Armverfahren, die Umklammerung von vorn und von hinten. Und ich seh's dir im übrigen doch an, daß du zur Sparkasse unterwegs bist. So sind alle Mädchen.“ – „Was Sie reden!“ versetzte Lupe. Der Wegelagerer ließ sich nicht beirren: „Leugnen ist zwecklos. Ein Mädchen gilt bei der Sparkasse alles und bekommt auch alles. Wenn du von der Sparkasse zurückkommst, wirst du Geld haben. Ich warte hier.“ Lupe versuchte es mit Widerspruch: „Da können Sie lange warten, ich werde nie zurückkommen.“ Der Wegelagerer aber rief: „Alle kommen zurück, und alle haben dann Geld. Sieh her: von allen habe ich die Knochen säuberlich gestapelt und daneben die Kleidchen, ordentlich gefaltet.“ Lupe besah sich die Stapel und versuchte eine andere Ausflucht: „Und wenn ich mit der Bahn fahre?“ Auch damit kam sie nicht durch. „Die Bahn wird erst gebaut“, mußte sie sich belehren lassen. Lupe würdigte den argen Menschen keines Blickes mehr, sondern setzte ihren Weg fort. „Laß dir recht viel Geld geben!“ rief er ihr nach. Ohne zu antworten, schritt sie voran.