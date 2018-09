Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Sind Sie das?

Vor der Operation (Teil 3 und Schluß)

Ich erschrak – darauf war ich nicht vorbereitet, beim besten Willen wußte ich so plötzlich keine namhaft zu machen. Die Worte „betäubte Personen“ riefen mir lediglich wieder ins Gedächtnis, daß wir auf den Anästhesisten Glemmer warteten. Zu meiner Erleichterung schien der Chefarzt aber schon vergessen zu haben, was er vor ein paar Sekunden von mir verlangt hatte. Er setzte nämlich seinen Vortrag fort und ließ sich nunmehr wortreich darüber aus, daß meine Operation gewiß ein voller Erfolg würde, in medizinischer wie in menschlicher und jeder anderen Hinsicht. Da betrat endlich der Erwartete den Raum, ein Köfferchen tragend, das vermutlich Betäubungsgerät enthielt. Seine Ähnlichkeit mit dem Porträtgemälde reichte für eine Identifizierung aus. Auf die Worte des Chefarztes eingehend, rief Glemmer selbstbewußt: „Ich bin Teil des Erfolgs! Ohne mich teilweise kein Erfolg!“

Schnell war ein drittes Glas mit Wein gefüllt, und wir stießen noch einmal auf das Gelingen meiner Operation an. Der Anästhesist packte das Betäubungsgerät aus und tat, als wolle er den Chefarzt und mich narkotisieren. Laut kreischend flohen wir quer durchs Zimmer, die Wände hinauf und über die Decke. Vermutlich machte der Mann nur Spaß, doch wollten wir es lieber nicht darauf ankommen lassen. Es entstand ein ziemlicher Tumult, und wir bekamen rote Wangen von der vielen Bewegung (der Wein tat ein übriges). Dieser eher spielerische Umgang mit der Materie nahm mir zwar einen Teil der Angst vor Narkose und Operation, zuletzt entschied ich mich vorsichtshalber aber doch für eine Spontanheilung ohne medizinische Maßnahmen. Ich habe es nie bereut.