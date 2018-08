Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Vollfigur mit blauem Punkt

Vor der Operation (Teil 2)

Um uns die Zeit zu vertreiben, demonstrierte der Chefarzt die eklatanten ärztlichen Kunstfehler, die in meinem speziellen Fall vermieden werden mußten. Mittendrin rief ein entfernter Zahnarzt an und fragte, ob ich nicht an Zahnersatz interessiert sei, doch war das das letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte. Nach einer Dreiviertelstunde fielen dem Chefarzt keine Kunstfehler mehr ein. „Dann erläutere ich Ihnen am besten die menschliche Physis, bis dieser Glemmer kommt“, entschied er. „Beginnen wir mit dem Gehör. Paläontologisch gehört das linke Ohr einer anderen Entwicklungsfamilie an als das rechte.“

„Was aber“, fragte ich, „wenn der Mensch eine Scheibe wäre?“

Darauf erhielt ich außer einem mißbilligenden Blick keine Antwort. Als nächstes kamen die Organe an die Reihe. „Fassungslos stehen wir vor dem System der Organe“, dozierte der Chefarzt mit Leidenschaft, „Organe! Lappen, Klumpen, Schläuche, wüstes Zeug. ‚Wer hat sich das nur ausgedacht?‘ rufen wir in unserer Verstandesnot, schlagen uns an die Stirnen und stampfen wild mit den Füßen auf, während wir im Raum umherirren gleich betäubten Personen. – Bitte nennen Sie berühmte betäubte Personen, die Sie kennen!“