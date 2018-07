Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Verloren und gefunden

Kaum konnte das Kind auf dem Boden herumkriechen, da war es auch schon spurlos verschwunden. Die bekümmerten Eltern suchten es überall, in allen Winkeln und Möbeln. In einer Schublade fanden sie etwas, worüber sie ihr Kind vergaßen und womit sie während der nächsten vierzig Jahre vollkommen ausgelastet waren. Nach Ablauf dieser Zeit kehrte das Kind unvermutet zurück. In jeder Hinsicht stark verändert, erklärte es, seinerzeit in ein Loch gekrochen und bis soeben darin geblieben zu sein.

»Ist das nicht über alle Maßen erstaunlich?« fragte es die Eltern, doch die winkten müde ab und zeigten ihm, was sie in der Schub­lade gefunden hatten.

(Nach einer Zeitungsmeldung)