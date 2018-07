Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Dieses Bild ist beim Wuppertaler Hochwasser vom 29.05.2018 ertrunken. Dankschreiben und Geldspenden bitte direkt an den Künstler.

Es galt, dem jungen Hochzeitspaar zu gratulieren. Wir hatten viel Zeit verloren und waren nun die letzten Gratulanten. Ausgestattet mit allem, was wir brauchten, eiilten wir zu dem uns genannten Kunstmuseum. An der Kasse trugen wir unser Anliegen vor. Nachdem schon vor einer Woche viele andere in dieser Angelegenheit vorgesprochen hatten, wußte man Bescheid. Eine für derartige Belange zuständige Museumsangestellte bat uns, ihr zu folgen. Sie brachte uns zu einem großen, leeren Ausstellungssaal in der ersten Etage und entfernte sich. Wir stellten uns, mit Blick auf die Wand, in eine bestimmte Ecke. Dann setzten wir mitgebrachte Kopfbedeckungen auf, darunter eine, die wie ein Hosenbein war, so daß wir sie zu zweit tragen konnten. Daheim mußten unter dem Bett oder dem Schrank noch ein paar lange klappernde Metallstangen liegen.