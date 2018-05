Früher war es doch schöner

Landschaftslampen (Teil 2)

„Sie werden bald Nachschub aus der Glühbirnenfabrik holen müssen“, meinte der Ingenieur mit Blick auf den sich leerenden Handwagen. Was ich noch nicht begriffen hatte, war, wo die nicht mehr funktionierenden Birnen beziehungsweise, wie Heckel einmal hervorhob, „Allgebrauchslampen“ blieben. Sie schienen sich nach dem Herausschrauben in Luft aufzulösen, denn weder gab es irgendwo ein Sammelgefäß für sie, noch wurden sie einfach in die Gegend geworfen. Statt mich danach zu erkundigen, fragte ich: „Was ist das hier eigentlich für ein Planet?“ Heckel stieg wieder zum Erdboden herab und sagte: „Wir wissen auch nicht genau, was es ist. Es könnte sich um so etwas wie eine andere Dimension handeln. Lassen Sie uns weitermachen. Es ist noch viel zu tun, wenn auch die Vorräte schwinden.“

(Was wird aus der Glühbirnenfabrik? Wann gibt es etwas zu essen? Wird das alles irgendwie weitergehen? Fortsetzung folgt!)

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige