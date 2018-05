lange nichts von Ihnen gehört hatte, mußte nun der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont dran glauben, den Sie als Europa-Abgeordneter im Knast von Neumünster heimsuchten. »Ich habe Herrn Puigdemont vorgeschlagen, und er hat sich sofort dazu bereit erklärt, daß er sein Ehrenwort geben solle, Deutschland nicht zu verlassen, solange die deutsche Justiz über dieses Auslieferungsersuchen urteilt.«

Wir hoffen nun, daß Sie Herrn Puigdemont zusätzlich angeraten haben, später auf keinen Fall in die Schweiz zu flüchten, denn erinnern wir uns: Wenn man in Schleswig-Holstein sein Ehrenwort gibt, taucht man der alten Uwe-Barschel-Regel zufolge ein paar Tage später in einem Genfer Hotel für immer unter.

Ein Stück weit besorgt: Titanic