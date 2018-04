Der rollende Mann konnte die Pianistin nicht sehen.

Als Laien mit kleinen Köpfen wurden wir bei der Elbwasserbestattung von einem Sensationsfund abgelenkt.

Eßlampe

Wir hatten die Lampe mitgegessen.

Auf der Straße wurde ein fremder Mensch von jemandem angesprochen, der sich als Kriminalkommissar Kleb ausgab. Seine Vermieterin habe den Fremden angezeigt, weil dieser ein Zimmer aus einer ihrer Wohnungen veruntreut habe, sagte Kleb. Der Fremde entgegnete, das stimme so nicht. Soeben habe er gesehen, daß das Zimmer sehr wohl da sei, aber die Vermieterin habe es widerrechtlich an eine andere Person vermietet. Kleb meinte dazu, letzteres sei im Unterschied zur physischen Entfernung eines Zimmers keine Straftat, sondern ein privatrechtlicher Fall. Dafür sei die Kriminalpolizei nicht zuständig, der Fremde müsse sich an einen Anwalt wenden. Er überreichte ihm demgemäß die Visitenkarte eines Anwalts und riet: „Gehen Sie am besten gleich hin.“ Man weiß nicht, was daraus noch wurde.

