Als Ihr eh schon zähfließender Gedankenverkehr neulich im »Heute«-Interview Staustufe Rot erreichte, was genau sehnten Sie da eigentlich herbei mit Ihrer »konservativen Revolution«? Das Leben, so wie es früher war, so wie in der Generation unserer Eltern? Deren ewiggestriges Kiffergeschwätz von Weltfrieden und gesellschaftlicher Befreiung könnte nämlich in der Tat heilsam sein in Zeiten der immer lauter rumblökenden »Neuen Rechten«. Da stimmen wir Ihnen ausnahmsweise mal zu.

Imagines all the people living in Prenzlauer Berg: Titanic