Starkes Unterwegssein

Ich wachte am Morgen auf, schien demnach also nicht im Schlaf gestorben zu sein. Ich fasse die bisherige Handlung einmal zusammen: Ich war am Morgen aufgewacht. Nach dem Aufwachen pflegte ich niemals zum Bahnhof hinunterzugehen, um Baumwolle zu pflücken. So etwas tun nur Spinner. An diesem Morgen aber kam der Postbote bereits vor Tagesanbruch und brachte mir einen Brief. Den Namen des Absenders habe ich inzwischen vergessen. Als der Schmied und ich den Umschlag endlich aufbekommen und das Briefpapier entfaltet hatten, wollte ich lesen, was auf letzterem geschrieben stand. Leider konnte ich kein Wort entziffern. Mein Gemüt wallte auf, mir war klar, daß ich sofort aufbrechen mußte. Ohne Sinn für Landschaft oder Bevölkerung schnitt ich mir einen Weg durch den Raum der Weite. Um die Reisekosten erschwingen zu können, verdingte ich mich im Laufe der Zeit als Hauptattraktion bei einem Wander-Menagerie-Unternehmen. Es muß eine recht angenehme Zeit gewesen sein, doch im nächsten Moment war ich schon wieder unterwegs. Und es war schier unglaublich, wie unterwegs ich war! Als ich mit ihr fertig war, sah die Straße aus wie nach starkem Frost. Abgesehen von einem Jahr als Hoteldirektor reiste ich ohne anzuhalten. Ich kam durch viele Bahnhöfe und pflückte überall Baumwolle.

Eindringliches Gespräch mit dem Außenfühler

