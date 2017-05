es wird Dich kaum überraschen, daß wir hier noch nicht so ganz überzeugt von Deinem endgültigen Abgang sind. Du hast ja immerhin das ZDF und Thomas Gottschalk reingelegt, da würde es Dir wohl nicht schwerfallen, auch Gott und die Welt hinters Licht zu führen. Wir nehmen aber an, daß Du Dir mit der Auflösung dieses Streichs noch Zeit lassen wirst. Deshalb tun wir jetzt einfach mal so, als ob wir die Geschichte glauben und würdigen Deine Verdienste.

Du warst der erste pfälzische Chefredakteur der TITANIC und hast ermittelt, daß nicht nur Helmut Kohl, sondern auch der Plattenbau in Oggersheim erfunden wurde. Du hast die Leitung des ruhmreichen Blattes in den schweren, o so schweren Zeiten übernommen, als es gerade von einem betrügerischen Verleger zum nächsten wechselte. Du hast uns Jean-Marc Reiser gebracht, und damit wir ihn überhaupt begreifen konnten, hast Du ihn persönlich übersetzt. Daß dabei von seinem Schweinepriester auch etwas auf Dich abgefärbt hat, wer wollte Dir das verdenken! Unter Deiner Ägide ging TITANIC endlich wieder regelmäßig auf die Straße und forderte, neun Jahre nach dessen Tod: »Freiheit für Rudi Dutschke« oder fragte die Bevölkerung: »Wer wird Rudolf Heß’ Nachfolger?«. Und diese Umtriebigkeit brachte Dich dann eines Tages auch zu »Wetten, daß..?«, mit den allseits bekannten Folgen. Du warst Dir nur für wenig zu schade, und möglicherweise entstanden deshalb unter Deiner Verantwortung unsere beiden bestverkauften Titel. Du hast die Briefe hingebungsvoll mit Schere, Klebstoff und schwarzer Pappe choreographiert, Du hast wochenlang nach einem geeigneten Jesus aus Weißblech gefahndet, und Du hast Max Goldt ins Blatt gelassen, obwohl er Dich eigentlich nicht überzeugt hatte. Denn auch das muß man Dir mal nachsagen: Du hast Kritik nie persönlich, sondern meist als Anregung genommen, und Deine Quittenmarmelade war die beste.

Wir könnten Dich ewig so weiter rühmen, aber das würde uns dann keiner mehr glauben. Deshalb sei nur noch eine Hinterlassenschaft erwähnt, nämlich: »Lelalu«. Diese goldene Regel für die Komposition der Briefe an die Leser hast Du aufgestellt, und sie steht für »Lesen-Lachen-Weiterlesen«. Noch heute rätselt der Kollege Zippert, warum »lu« weiterlesen bedeutet – aber das kannst Du ihm ja mal erklären, wenn Du dann demnächst plötzlich wieder da bist.

Damit rechnet insgeheim jeden Tag: Deine Titanic