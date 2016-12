Frohes Fest!

Aktuell zum Weihnachtsfest: Der Kranzvorfall-Schadensplan

Ich möchte jetzt über den Kranzvorfall-Schadensplan sprechen. Wenig ist über ihn bekannt, gleichwohl ist er unser Freund. Alles, was wir über ihn wissen, geht auf eine mythologische Erzählung zurück, die ich einer älteren Ausgabe des Weihnachtsmänner-Journals entnommen habe. Hier die betreffende Passage (wegen des besseren Verständnisses):

Das Bremsmaterial des Zahnkranzes kehrte am Abend mit ein paar bescheidenen Walzen heim. Da kam der Kondensor und zog den Schraubring von der halben Ölbüchse ab. Alle, der Balgen, der Buchsenmund und der Erzbischof, bördelten am Boden an. Im Kontrollgerät blieb alles dunkel. Nach diesem letzten Höhepunkt wurde das Heiligtum des Kranzvorfall-Schadensplans vernichtet.

Doch das macht nichts, denn inzwischen zeigt sich, daß der Kranzvorfall-Schadensplan unser Freund ist (s.o.). Darüber gibt es sonst weiter nichts mitzuteilen. Niemand kann von mir verlangen, daß ich mich auf meine alten Tage mit so etwas abgebe. Jetzt habe ich genug über den Kranzvorfall-Schadensplan gesprochen.

