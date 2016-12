Warten auf die Geschichte

Bitte warten Sie, die Geschichte fängt gleich an; der Junge mit der Sonnenbrille muß nur schnell noch was erledigen. Dafür werden Sie bestimmt Verständnis haben. Bei dem Jungen ist es immerhin früh am Morgen, und seine Großeltern verstehen keinen Spaß. Warum aber trägt er eine Sonnenbrille? Es ist doch noch gar nicht richtig hell! Junge, sei nicht albern! Nimm die Sonnenbrille ab! Na also – oha! Schon gut, setz’ sie wieder auf!

Bitte warten Sie noch einen Moment, der Junge muß erst die Sonnenbrille aufsetzen. Ist doch schöner so, finden Sie nicht auch? Wie anmutig er sie zu tragen versteht! So, jetzt kann es weitergehen. Lesen Sie ruhig weiter, er nimmt die Brille nicht noch einmal ab.

Die Geschichte fängt gleich an, gehen Sie nicht weg! Sie möchten doch nicht den Anfang verpassen, oder? Eine Geschichte ohne Anfang macht keinen Spaß, allerdings verstehen die Großeltern des Jungen, wie gesagt, sowieso keinen. Sie sind auch gegen sein Verhältnis mit dem Sportlehrer – nein, nein, keine Angst, das war nur ein Scherz von mir, um die Wartezeit bis zum Beginn der Geschichte zu verkürzen. Ein geschmackloser Scherz, das gebe ich zu. Aber Sie haben doch sicher Humor, stimmt’s? Na bitte! Konnte ich mir auch nicht anders vorstellen. So, der Junge ist gleich fertig mit seinen Erledigungen; wenn Sie bitte noch ein bißchen Geduld hätten, das wäre schön. Vielen Dank. Nanu? Ich seh’ ihn nicht mehr! Der Junge kann doch nicht einfach verschwinden! Sehen Sie ihn noch? Auch nicht? Vielleicht hat er Bakterien, von Bakterien hört man oft in letzter Zeit.

Aber was soll das jetzt? Was macht denn der Oberförster da? Weg! Oberförster weg! Jeden Augenblick kann die Geschichte anfangen! Hat man Worte! Ah, da ist der Junge wieder. Wo er wohl war? Wir werden es nie erfahren... Sehen Sie nur, wie souverän er das erledigt, was er zu erledigen hat! Beeindruckend für sein Alter. Schade, daß seine Großeltern so gar keinen Spaß verstehen. Garantiert ist er in wenigen Augenblicken fertig, dann beginnt endlich die Geschichte. Ehrlich! Nur die Ruhe, verehrtes Publikum, unternehmen Sie nichts, der Staat kommt für alles auf. Vielleicht ist was mit dem Rentenanspruch, oder es muß mal eben der Blutdruck gemessen werden? Manchmal müssen bei Lebewesen auch die Köpfe nachjustiert werden, es ist ja praktisch immer irgendwas, und nichts ist perfekt, am wenigsten Lebewesen.

Jetzt kann es aber wirklich nicht mehr lange dauern. – Was hab ich gesagt? Der Junge ist fertig. Endlich fängt die Geschichte an.

