»80 Prozent mehr Lampen« als bei Dir leuchteten Deiner Aussage im Stern-Interview zufolge »in puncto Intelligenz« in der »Birne« eines der »weltbesten Gehirnchirurgen«, den Du neulich in New York getroffen hast. Der derartig hell Erleuchtete habe jedoch angefangen zu stottern, als er Deiner gewahr wurde, »weil er fußballverrückt ist und plötzlich dieser Typ vom FC Liverpool vor ihm steht.« Daher würdest Du nun an der Intelligenz der Menschheit zweifeln.

Vielleicht, »Bekloppo« (Scherz), war es aber auch einfach nur so, daß der weltbeste Hirni wollte, daß Du ihn verstehst. So rein sprachlich und in puncto Intelligenz. Hat er vielleicht nicht nur gestottert, sondern auch dauernd »geil«, »groß«, »stark«, »unfaßbar emotional« gesagt? Siehst Du!

Mag an Dir aber immerhin Dein unermeßliches Selbstbewußtsein (20 Prozent Lampen): Titanic