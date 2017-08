03.10.2008

Heute Geburtstags-SMS von Mama: "Ich nehme Deine Volljährigkeit mit Freude, aber auch kritisch zur Kenntnis. Pssst! Deine AM" Wieder geheult, aber immerhin ein Pimkie-Gutschein vom "Onkel" Helmut. Ach, 18 – endlich darf ich wählen: Mutti muß weg!

01.06.2012

Durfte Mutti endlich mal besuchen. Großer Sicherheitscheck, mußte eine Augenbinde umlegen und Kopfhörer aufsetzen. Es lief "An Tagen wie diesen" in Dauerschleife. Mit Panzerlimousine zickzack gefahren. Dann Treffen an geheimen Ort: Weltzeituhr am Alexanderplatz. Ihr Bodyguard umarmt mich in Stellvertretung. Sie sagt ungewöhnlich herzlich: "Sie kennen mich!" Zusicherung, mit ihr werde es weder Eurobonds noch Taschengeld geben. Nach einem kleinen Backfactory-Kaffee ist alles wieder vorbei. Nächste Legislaturperiode wollen wir uns wiedersehen.

12.03.2013

So wie Mutti habe auch ich viele "Koalitionspartner": Gestern habe ich mir Annette Schavan geschnappt und ihr meine Merkelraute gezeigt! Auf Doktorspiele steht sie nicht mehr so ...

03.11.2016

Das Heroin macht mich nachdenklich: Mutti behandelt mich wie einen Syrer. Erst offene Arme, dann Kontaktabbruch und Abschieben. Aber ein Selfie mit ihr gab's für mich noch nie! Wünsche mir eine Mutter wie die von der Leyen. Vielleicht kann ich mich dort einschleichen, eine mehr fällt da bestimmt nicht auf

