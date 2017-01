Was mußten wir sehen? Eine Deiner u-förmigen, gelben Paketstellen, die Du in die Gegend gebaut hast und an denen man sein Päckchen selbst aufgeben oder abholen kann, wurde doch tatsächlich von einer Gruppe Rowdys zweckentfremdet, die dort kifften, soffen, sogar an die Wände urinierten und sie damit noch eine Spur gelber färbten.

Obwohl, zweckentfremdet? Eigentlich nicht. Denn als »Packstation« bietest Du solcherlei Klientel diesen Treffpunkt ja ausdrücklich an!

Liefert stets pünktlich und zuverlässig: Titanic