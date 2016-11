sind Leiterin einer Grundschule in Essen-Bedingrade und lehnen die Umbenennung Ihrer Bildungsanstalt in Anne-Frank-Schule ab, denn: »Der Name paßt nicht zu einer Grundschule, da müßte man den Kindern erst den Nationalsozialismus erklären.«

Genau, so etwas kann man Grundschulpädagogen einfach nicht zumuten, die schon genug damit zu tun haben, den Kids die Kernkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen und Stillsitzen beizubringen. Und die lieben Kleinen lernen sicher noch früh genug etwas über den Nationalsozialismus, zum Beispiel von ihren Internetkumpels »Doitscher Jung« und »stoerkraft88«.

Pädagogisch überfordert: Titanic