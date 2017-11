00 Dialog mit: Jonathan Thadeusz (Identitärer), Manuel Sandner (AfD-MdL) und Else Schmitz (Reichsbürgerin) Unterm Pavillon wird mit Nazis heiß diskutiert und ... ... steil auf Dialog und Streitkultur getrunken!

Jonathan Thadeusz (Identitärer), Manuel Sandner (AfD-MdL) und Else Schmitz (Reichsbürgerin) hießen die drei Rechtsextremen-Darsteller, die TITANIC als Initiative "Mit Rechten reden" Anfang November unter einen Pavillon in der Frankfurter Innenstadt setzte. Und sofort kamen Bürgerinnen und Bürger, um Schnaps vom Aktionssponsor Jägermeister zu trinken, um die drei Nazis mit guten und sehr guten Argumenten zu konfrontierten – um also den Dialog mit Rechts zu führen, der aktuell in "Spiegel"-Bestsellern und von Buchmessenveranstaltern gefordert wird. Den ganzen Aktionsbericht finden Sie in nur in der Dezemberausgabe.

