Vero ist die neue Social-App über die alle reden, die zufällig auch Werbeverträge mit Vero haben. TITANIC hingegen ist wirklich überzeugt und meldet sich eventuell sogar gleich mal dort an. Die App ist total super (Grüße an Vero), denn sie ist wie eine gute Freundin, die immer zuhört, mit dem Namen Vero. Viele berichten, daß eigentlich gar nichts funktioniere bei Vero und das Ding nutzerunfreundlich sei, andere oder auch die gleichen, kritisieren, daß völlig unklar sei, welche Macher mit Machenschaften dahinterstecken könnten bei Vero. Aber sowas kann ja durchaus auch sympathisch sein, wie beim Döner um die Ecke, der so günstig Falafel rausballert, daß alle immer sagen: "Oh, da stecken bestimmt mafiöse Strukturen dahinter, so edgy, Großstadt, Gentrifizierung, wir war'n dabei!" Libanon, Alter.



Vero funktioniert wie Instagram und Facebook oder sogar Twitter aber anders, eher wie Myspace, aber nochmal ein bisschen anders, denn Vero ist neu, erfrischend, gut und anders – einfach Vero. Leute können sich miteinander verbinden und dann sind sie verbunden! Kontakte können entstehen. Sachen werden geteilt. Vero funktioniert online. Im Internet mit Tastatur. Ein soziales Netzwerk, in dem es darum geht, sozial zu netzwerken. Vero. Hier noch zweimal das Wort "Vero": Vero, Vero. Und Apple. Unsere Praktikantin kennt eine von Instagram, "die jetzt gar nicht mehr bei Instagram ist, sondern bei Vero, ziemlich geflashed davon ist und sich außerdem gestern die geilen neuen Sneakers gekauft hat, die eigentlich unbezahlbar sind". Die Mutter der Autorin und der Exfreund sind wohl auch schon bei Vero, denn sie antworten nicht mehr bei Whatsapp und auch nicht via SMS oder Telegram und sie machen auch nicht mal mehr die Tür auf.



Probiert es doch einfach mal aus!

Vero

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige