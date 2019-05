Pünktlich zum Wochenendbier startete letzten Samstag die bundesweite Aktionswoche Alkohol mit dem Schwerpunktthema "Alkohol am Arbeitsplatz". "Besoff- Schulliung! Betroffen sind alle gleichermaßen, der ehrliche Malocher vom Bau wie die leitende Ärztin der Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienste e.V.", weiß Adelheid Kraft-Malycha, leitende Ärztin der Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienste e.V. in Dortmund. Gehaltvolle Jobs mit hohem Stresspegel oder leichtem Zugang zu Rauschmitteln – Brauereien, Brennereien oder Schulen – können Alkoholkonsum womöglich befördern. Als Warnsignale nennt Kraft-Malz, -Mach, -May... MANN, VERDAMMTER KACKSCHEISSNAME! WIE HEISST DIE OLLE DENN NOCHMAL RICHTIG? Na, jedenfalls sagt Frau Doktor Superschlau: "Jemand reagiert überaffektiv, ohne ersichtlichen Grund stark aufbrausend und beleidigend, auch gegenüber Kunden. Das äußere Erscheinungsbild ändert sich von überkandidelt oder ungepflegt bis hin zur völligen Verwahrlosung. Suchtexperten sprechen hierbei von einer 'phänotypischen Effjottwagnerisierung'". Zudem leiide die Kwalität der Ahrbeit.

Dr. Peter Raiser, stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) stellt klar: "Alkohol am Arbeitsplatz ist ein Sicherheitsrisiko. Schon geringe Mengen führen zu sinkender Konzentration, abnehmender Leistungsfähigkeit, erschwerter Dings und sinkender Konzentration. Die Unfallgefaaaaaaah... rumms... Aua, mein Kopf!" Zu betriebsinternen Präventions- und Hilfsangeboten lallt Raiser noch sichtlich angeschlagen mit Brummschädel und Schlagseite: "Fällt auf, dass alkoholisiert gearbeitet wird, sollte man kein Fass aufmachen, sondern dem- oder derjenigen reinen Wein einschenken." Raiser erinnert sich dumpf: "Am besten in unverkrampfter Atmosphäre beim Betriebsausflug mit dem Sambazug oder auf der firmeninternen Weihnachtsfeier. So, ich mach aber jetzt erst einmal wieder Blaupause, hihi... hicks."